BUGÜN NELER OLDU

SEKTÖRE sunduğu yenilikçi çözümlerle sık sık adını duyuran Ray Sigorta, şimdi de şirket içerisinde gerçekleştirdiği yeni uygulamalarla gündeme geliyor. Her çalışanı için mükemmel bir iş yeri yaratma misyonuyla yola çıkan Ray Sigorta, Great Place to Work Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Her yıl düzenlenen, şirket çalışanlarının çalıştıkları kurumu değerlendirdikleri anket sonuçlarına göre şekillenen değerlendirmeler sonucunda Ray Sigorta'ya Great Place to Work Sertifikası takdim edildi. Great Place to Work sertifikası şirket içerisinde güven kültürü sağlamlaştırmış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere veriliyor. Bu doğrultuda; şirket içi motivasyonu ve güveni yükseltme konusunda önemli adımlar atan Ray Sigorta, çalışanları için hem çalışma ortamını hem de çalışma koşullarını gün geçtikçe iyileştirmeye devam ediyor. Ray Sigorta çalışanları esnek yan haklar projesi ile geliştirilmiş BES, kapsamını çalışanın belirleyebileceği bireysel veya aile sağlık sigortası, market alışverişi, benzin, tatil çeki veya kişisel gelişim eğitimleri gibi yeni yan haklar arasından kendine uygun paketi oluşturabiliyor. Çalışanlar, kendi tercihleri doğrultusunda, sahip oldukları mevcut yan hakları devam ettirebiliyor ve bazı yan hakları az alabilirken diğerlerinden daha fazla yararlanabiliyor. Ofis dizaynını da çalışanların rahatını ve verimliliğini gözeterek yenileyen Ray Sigorta; ofis içinde düzenlediği etkinlikler ve sunduğu birçok imkânlar ile çalışan bağlılığını ve memnuniyetini artırmayı hedefliyor.Aldıkları sertifikanın aslında 4 yıllık yoğun bir emeğin ürünü olduğunu belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, bu süre içerisinde beraber oluşturdukları güvene dayalı kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardıklarını söyledi. Erdoğan, "Ray Sigorta artık Great Place to Work sertifikasına sahip bir iş yeri. Çalışanlarımızın mutluluğu her zaman odak noktalarımızdan biri oldu ve bunu aldığımız sertifika ile kanıtlamış olduk" diye konuştu. Çalışanların artan güveninin şirket performansına ve müşteri memnuniyetine yansıdığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: "Her bir çalışanımız için mükemmel bir iş yeri yaratma çabamız daha da büyük bir istek ve arzuyla devam edecek. Bizim için mutlu çalışan demek, başarılı şirket demek. Bu sonuçları almamıza vesile olan harika ekibimize çabaları için tekrar teşekkür ediyorum."