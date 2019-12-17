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haberi: Asgari ücrette ilk rakamlar belli oluyor! 2020 zammı ne kadar olacak?

Türkiye'deki milyonlarca çalışan ile ilgili gelecek haberini merakla bekliyor. Saat 14.00'de TİSK'in ev sahipliğindeki toplantıda 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak ilgilendiren ve diğer tüm maaş kalemlerine etki edecek ilk rakamı telaffuz edilecek ve TÜİK verileri komisyonla paylaşılacak. Bugün yaşanacak gelişme öncesi vatandaşlar ' ne kadar olacak? '2020 asgari ücret zammı' 'yeni asgari ücret ne kadar olacak?' sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda işçi ve işverenin taleplerinin dikkate alınıp ortak paydada buluşulacağını belirterek, "Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. İşte 2020 asgari ücret zammı hakkındaki ...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 11:24
Son dakika haberi: Asgari ücrette ilk rakamlar belli oluyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Tespit Komisyonu, bakanlık ve Türk-İş'in ev sahipliğinin ardından üçüncü kez TİSK'te toplanıyor. Toplantı öncesi milyonlarca çalışan asgari ücret haberlerini takip ediyor. Son viraj niteliğinde olan bugünkü toplantı, bir işçinin yaşamsal faaliyetleri ile gıda harcama rakamlarının paylaşılıp ilk asgari ücret rakamlarının telaffuz edilmesi açısından çok önemli. Türk-İş 2 bin 578 TL talep ederken, vatandaşlar '2020 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Yeni asgari ücret ise bakanlıkta yapılacak son toplantı sonrası netleşecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

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Son dakika haberi: Asgari ücrette ilk rakamlar belli oluyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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