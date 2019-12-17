Son dakika haberi: Asgari ücrette ilk rakamlar belli oluyor! 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık ve Türk-İş'in ev sahipliğinin ardından üçüncü kez TİSK'te toplanıyor. Toplantı öncesi milyonlarca çalışan son dakika asgari ücret haberlerini takip ediyor. Son viraj niteliğinde olan bugünkü toplantı, bir işçinin yaşamsal faaliyetleri ile gıda harcama rakamlarının paylaşılıp ilk asgari ücret rakamlarının telaffuz edilmesi açısından çok önemli. Türk-İş 2 bin 578 TL talep ederken, vatandaşlar '2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Yeni asgari ücret ise bakanlıkta yapılacak son toplantı sonrası netleşecek. İşte konuyla ilgili detaylar...