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sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

100 bin sosyal konut projesi hakkındaki son dakika gelişmeleri doğrultusunda projenin kapsamı belli olurken söz konusu projeden faydalanarak konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, “ başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilecek kura çekimi ile 100 bin kişinin konut sahibi olması planlanıyor. Proje kapsamında yer alan konutların 10 bin tanesi İstanbul’da inşa edilecek. Kura çekimine katılarak ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların “TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusuna yönelik araştırmaları 16 Aralık olarak yanıt bulurken başvuru süreci 15 Ocak 2020’ye kadar devam edecek. Yaklaşık 1 aylık süreç içerisinde başvurularını tamamlaması gereken vatandaşlar için bir başka araştırma konusu bu projeden kimlerin faydalanabileceği. İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru şartları başta olmak üzere sürece dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:22
TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl, nereden yapılır? TOKİ 100 bin konut projesi başvuru şartları neler?

100 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde proje ilişkin en çok merak edilen detay, söz konusu konutların büyük şehirlerde hangi ilçelerde inşa edileceği oldu. Bu bağlamda " evleri hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu gündemi oldukça meşgul ediyor. Proje kapsamında Başkent Ankara'da Sincan, Beypazarı ve Nallıhan'da 3 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

Özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin Türk Lirası arasında alıcı bulacak konutların inşasına yılbaşının ardından başlanması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması amacıyla tasarlandığı müjdelenen proje kapsamında ödeme planları, başvuru ve kura süreci gibi detaylar belli oldu. Buna göre 100 bin sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Projeye ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların T.C. Ziraat Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarından başvuru için gerekli belgeler, şartlar, başvuru bedeli gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

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