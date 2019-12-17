Turkuvaz, dijital şehirleri tartışacak

BUGÜN NELER OLDU

Turkuvaz Yayın Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. Dijital Şehircilik Zirvesi, 19 Aralık Perşembe günü The St. Regis İstanbul'da gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşma yapacağı zirvede, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışma nı Tarek Saeed deneyimlerini anlatacak. Fütüristler Derneği Başkanı Eray Yüksek de 'Gelecek ve Mutluluk' konusunda öngörülerini paylaşacak. Zirvede, 'Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler' ve 'Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Mutluluk' panelleri gerçekleşecek. Teknoloji, bilişim ve ödeme sistemlerine yön veren uzmanlar, mimarlar ve sektör oyuncuları görüşlerini aktaracak. Zirvede, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ile Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da konuşacak.