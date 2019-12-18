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2019 iyi yönetildi 2020 daha iyi geçecek

Giriş Tarihi: 18.12.2019
2019 iyi yönetildi 2020 daha iyi geçecek
Elektrik piyasasında aylık 94 lira fatura ödeyen 4.4 milyon abonenin istediği elektrik dağıtım şirketini seçme hakkı bulunurken, bu haktan sadece 330 bin abone yararlanıyor. Ayda bir ya da 2 faturanın bedavaya geldiği bu alanın giderek büyüdüğünü söyleyen Kolen Enerji Genel Müdürü Kaya Uğur Karayurt, önümüzdeki yılın ekonomik açıdan iyi geçeceğini bunun da sektörlerini büyüteceğini söyledi. 2019'da yüzde 100 büyüdüklerini söyleyen Karayurt, "2019'u Türkiye iyi yönetti. En kötüsünü geride bırakmayı başardık. 2020 daha iyi geçecek" dedi.
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2019 iyi yönetildi 2020 daha iyi geçecek
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