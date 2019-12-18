Asgari ücrette son viraj

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret pazarlığında son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dün üçüncü kez toplandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk-İş'in ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda ilk kez 2020 asgari ücret rakamı telaffuz edildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini komisyonla paylaştı. Buna göre, ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 lira, orta statü için 2 bin 86 lira, hafif statü içinse bin 940 lira olarak belirlendi.TÜİK, geçen yıl bir işçinin asgari geçim tutarını 'ağır' işlerde 2.213 lira olarak hesaplamıştı. TÜİK'e göre geçim maliyeti yüzde 5.4 arttı. Türk-İş bir kişinin yaşam maliyeti olarak belirlenen 2 bin 578 TL'nin altını kabul etmeyeceğini duyurmuştu. 2020'de uygulanacak asgari ücretin aralık ayının son haftası açıklanması bekleniyor.