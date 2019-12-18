Edevlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Ekran görüntüleri ile adım adım başvuru işlemleri, başvuru şartları

Türkiye'de binlerce vatandaş tarafından yoğun ilgi ile karşılanan TOKİ 100 bin konut projesi ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Bunların başında TOKİ 100 bin konut başvuru işlemi nasıl yapılır ve sosyal konut başvuru şartları yer alıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet ile yapılmaktadır. Başvuru şartları ve başvuru işlemi için izlemeniz gereken adımlar haberimizde yer alıyor.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Ziraat Bankası'nın TOKİ 10 bin konut projesinde yetkili şubelerin yanı sıra e-Devlet ile TOKİ sosyal konut başvurusu yapılabilecek. başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ 100 bin konut için yetki verilen makamın web sayfasında duyurulacak. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihalenin ardından kesinlik kaznaarak ilan edilmesi bekleniyor.