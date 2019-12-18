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Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılında kalkınma ajanslarına 191 yeni personel alınacağını belirterek, "İnsan kaynaklarımızı güçlendirecek bu yeni adımımız, kalkınma ajanslarına taze kan olacak" dedi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Varank, kalkınma ajanslarının, bakanlığının koordinasyonunda faaliyet gösterdiğini kaydetti. Varank, 191 yeni personelin 125'inin uzman pozisyonunda görev yapacağını ifade etti. Varank, 125 uzmanın, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, şehir, bölge- planlama, hukuk ve sosyoloji bölümü mezunlarından alınacağını ifade ederek, başvuruların http://sinavbasvuru. sanayi.gov.tr internet sitesinden yapılacağını söyledi. 2006'da ilk olarak İzmir ve Çukurova kalkınma ajansları kurulmuştu. 2008 ve 2009 yıllarında yurt sathına yayılan ajansların sayısı 26'ya çıktı. ANKARA
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Kalkınma ajanslarına 191 personel alınacak
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