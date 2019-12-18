Özel okul öğrencisine 3.960 liralık destek

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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki destek ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için ödeme miktarları; ilkokul 2-3-4. sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6-7-8. sınıflar için 4 bin 610 lira, 10, 11, 12. sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9. sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi.