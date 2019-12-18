Rekabet Kurumu: Parayı ödeyeceksin

BUGÜN NELER OLDU

2017'de şirketle ilgili soruşturma başlatıldığını hatırlatan kurum, şirketin hâkimiyetini korumak veya güçlendirmek amacıyla kötüye kullanıp kullanmadığına yoğunlaşıldığını, daha sonra şirkete idari para cezası verildiğini, ihlal sayılan uygulamalara son verip gerekli uyumu sağlaması için 6 ay süre tanındığını, bu sürecin sonunda Google'ın kendilerine sundukları değişikliklerin yeterli görülmediğini belirtti.Şirkete idari para cezasının uygulanmasına karar verildiği vurgulandı. Rekabet Kurumu'nun açıklamasında, Google'la ilgili benzer soruşturmaların Rusya ve AB'de de açıldığı, şirketin oralarda ceza aldığı hatırlatılarak, "Google'ın, diğer ülkelerde yaptığı gibi, kurulumuz kararında yer alan yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir" denildi.