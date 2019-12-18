Son dakika haberi: TÜİK açıkladı, asgari ücret zam oranı için ilk rakamlar geldi! 2020 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bakanlık ve Türk-İş'in ev sahipliğinin ardından üçüncü kez TİSK'te toplandı. Toplantıyla birlikte milyonlarca çalışan son dakika asgari ücret haberlerini daha yakından takip etmeye başladı. Son viraj niteliğinde olan bugünkü toplantı, bir işçinin yaşamsal faaliyetleri ile gıda harcama rakamlarının paylaşılıp ilk asgari ücret rakamlarının telaffuz edilmesi açısından çok önemliydi. Türk-İş 2 bin 578 TL talep ederken, vatandaşlar '2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Yeni asgari ücret ise bakanlıkta yapılacak son toplantı sonrası netleşecek.

TÜİK O RAKAMLARI AÇIKLADI

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar...

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ