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haberi: TÜİK açıkladı, zam oranı için ilk rakamlar geldi! 2020 ne kadar ve kaç TL olacak?

Milyonlarca vatandaş hakkındaki detaylarını merak ediyor. Saat 14.00'de başlayan TİSK'in ev sahipliğindeki toplantıda 7 milyonu aşkın vatandaşı direkt olarak ilgilendiren ve diğer tüm maaş kalemlerine etki edecek ilk rakamı telaffuz edildi. TÜİK verileri komisyonla paylaştı. Buna göre ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcaması 2 bin 331 TL, orta statü için 2 bin 86 TL, hafif statü içinse bin 940 TL olarak belirlendi. Bu gelişme sonrası vatandaşlar ' ne kadar olacak? '2020 asgari ücret zammı' 'yeni asgari ücret ne kadar olacak?' sorgulamalarını hızlandırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ilk toplantıda işçi ve işverenin taleplerinin dikkate alınıp ortak paydada buluşulacağını belirterek, "Alt sınırı ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. İşte 2020 asgari ücret zammı hakkındaki ...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:28
Son dakika haberi: TÜİK açıkladı, asgari ücret zam oranı için ilk rakamlar geldi! 2020 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?

Tespit Komisyonu, bakanlık ve Türk-İş'in ev sahipliğinin ardından üçüncü kez TİSK'te toplandı. Toplantıyla birlikte milyonlarca çalışan asgari ücret haberlerini daha yakından takip etmeye başladı. Son viraj niteliğinde olan bugünkü toplantı, bir işçinin yaşamsal faaliyetleri ile gıda harcama rakamlarının paylaşılıp ilk asgari ücret rakamlarının telaffuz edilmesi açısından çok önemliydi. Türk-İş 2 bin 578 TL talep ederken, vatandaşlar '2020 ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla arıyor. Yeni asgari ücret ise bakanlıkta yapılacak son toplantı sonrası netleşecek.

TÜİK O RAKAMLARI AÇIKLADI

Ajanslara düşen son dakika haberine göre, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. TÜİK'in paylaştığı verilere göre bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak belirlendi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar...

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Son dakika haberi: TÜİK açıkladı, asgari ücret zam oranı için ilk rakamlar geldi! 2020 Asgari ücret zammı ne kadar ve kaç TL olacak?
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