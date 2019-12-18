Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak 2020 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasına kısa bir süre kala maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılar da belli oluyor. Bu noktada SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon rakamları neredeyse tamamlandı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda 2020 yılının maaşlarına yansıyacak zam miktarı yüzde 5.71 olarak belirlendi. Eğer ki Aralık ayında çok büyük bir değişiklik olmazsa bu rakam 6.65 olacak. SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ 2020 OCAK MAAŞ ZAMMI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimiz içerisinden ulaşabilir, Ocak zammı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz…