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Haberi: maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak 2020 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

maaşlarına yapılacak zam ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki defa zam alıyor. Bu noktada, Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş ‘SSK ve BAĞ-KUR Ocak 2020 emekli maaş zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artış enflasyon rakamları ile belli oluyor. Bu noktada şuana kadar 5 aylık veri açıklandı. 5 aylık veri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse belli oldu. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:59
Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak 2020 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasına kısa bir süre kala maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili ayrıntılar da belli oluyor. Bu noktada SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyecek enflasyon rakamları neredeyse tamamlandı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda 2020 yılının maaşlarına yansıyacak zam miktarı yüzde 5.71 olarak belirlendi. Eğer ki Aralık ayında çok büyük bir değişiklik olmazsa bu rakam 6.65 olacak. SSK, BAĞ-KUR ve memur emekli maaşları ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde hazırladık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? SSK, BAĞ-KUR, MEMUR EMEKLİSİ 2020 OCAK MAAŞ ZAMMI

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimiz içerisinden ulaşabilir, Ocak zammı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz…

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Son Dakika Haberi: Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR Ocak 2020 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
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