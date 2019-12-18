Son dakika haberi: Emekliye 370 lira! 2020 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alan emekliler, yeni yılın gelmesine sayılı günler kala konuyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artış enflasyon rakamları ile belirleyici olacak. Şuana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, altıncı ay enflasyonu ile de büyük bir değişiklik beklenmiyor. Hal böyleyken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse netleşmiş durumda bulunuyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR, KAÇ TL ZAM YAPILACAK? 2020 EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, konuyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz…