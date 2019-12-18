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haberi: Emekliye 370 lira! 2020 Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Ocak ayının gelmesine sayılı günler kala, maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmeleri vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaya başladı. Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği maaş artışlarında en büyük etken, enflasyon rakamları olacak. Artık emekli gelirlerinin yükselmesine sayılı günler kaldı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranının 6.29'luk olması beklenirken böylece maaşlar 370 liraya kadar artış gösterecek. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? 2020 Ocak emekli zammı ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 19.12.2019 07:08 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 07:09
Son dakika haberi: Emekliye 370 lira! 2020 Emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Ocak ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başlamış durumda bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki zam alan emekliler, yeni yılın gelmesine sayılı günler kala konuyla ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Bu noktada bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artış enflasyon rakamları ile belirleyici olacak. Şuana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, altıncı ay enflasyonu ile de büyük bir değişiklik beklenmiyor. Hal böyleyken, maaşlarına yapılacak zam miktarı neredeyse netleşmiş durumda bulunuyor. Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Ocak maaş zammı ne kadar? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR, KAÇ TL ZAM YAPILACAK? 2020 EMEKLİ OCAK MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, konuyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz…

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