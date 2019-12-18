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200 bin getirecek

İki şirket arasında yapılan işbirliğine göre 'un portföyünde bulunan oteller, MTS Globe aracılığıyla dünyaya açılacak. Anlaşma kapsamında, 2020'de 200 bin ve 30 milyon euro gelir hedefleniyor

Giriş Tarihi: 18.12.2019
TatilBudur 200 bin turist getirecek
TatilBudur, bu yılın başında duyurusunu yaptığı in-coming (yurtdışından turist getirme) operasyonlarını MST Globe işbirliği ile başlattı. İki şirket arasında yapılan işbirliğine göre TatilBudur'un portföyünde bulunan oteller, MTS aracılığıyla dünyaya açılacak. Anlaşma kapsamında, 2020'de 200 bin turist ve 30 milyon euro gelir hedefleniyor. TatilBudur CEO'su Onur Otruş, MTS Globe ile yapılan anlaşma çerçevesinde TartilBudur'un portföyünde bulunan İstanbul'daki otellerin dünyaya açılacağını ifade etti.
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TatilBudur 200 bin turist getirecek
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