TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır? TOKİ internet başvuruları için e-devlet başvuru ekranı ve adımları

100 bin sosyal konut projesine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. 15 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde proje ilişkin en çok merak edilen detay, söz konusu konutların büyük şehirlerde hangi ilçelerde inşa edileceği oldu. Bu bağlamda "TOKİ evleri hangi ilçelerde yapılacak?" sorusu gündemi oldukça meşgul ediyor. Proje kapsamında Başkent Ankara'da Sincan, Beypazarı ve Nallıhan'da 3 bin konut inşa edilmesi planlanıyor.

Özelliklerine göre 140 bin ila 210 bin Türk Lirası arasında alıcı bulacak konutların inşasına yılbaşının ardından başlanması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından dar gelirli ailelerin ev sahibi olması amacıyla tasarlandığı müjdelenen proje kapsamında ödeme planları, başvuru ve kura süreci gibi detaylar belli oldu. Buna göre 100 bin sosyal konut projesine kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nereye ve nasıl yapılır? Projeye ilişkin merak edilen tüm soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İnternet üzerinden 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu, 16 Aralık Pazartesi günü resmen başladı. TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları kapsamında kriterlere uyan vatandaşlar, Ziraat Bankası şubeleri ya da E-Devlet üzerinden internet aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek. TOKİ sosyal konut başvurusu kapsamında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için ise 1000 TL ücret başvuru ücreti tahsil edilecek. Kura çekilişi kapsamında asil ve yedek listeye giremeyen kişilerin bu ücreti, 5 iş günü içerisinde bankadan geri tahsil edilebilecek. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut projelerinin nerede ve hangi ilçelerde yapıldığına dair detaylı bilgiler

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu için internet üzerinden yapılacak olan başvurularda E-Devlet şifresine ihtiyaç duyulacaktır. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa ve bankanızın mobil uygulaması E-Devlet girişini destekliyorsa, giriş işleminizi bu şekilde de yapabilirsiniz.

E-devlet Toplu Konut İdaresi Konut Başvurusu sayfası için TIKLAYINIZ!

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bizzat müracaat ile başvurular T.C. Ziraat Bankası'nın proje ilindeki yetkili şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilecek. Haberimizin detaylarından başvuru için gerekli belgeler, şartlar, başvuru bedeli gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz.