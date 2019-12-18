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Vodafone iki eşe de doğum izni verecek

Vodafone Grubu, kadın çalışanlara yönelik 16 haftalık doğum izni uygulamasını her iki eşi de kapsayacak şekilde genişletti

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Vodafone iki eşe de doğum izni verecek
Vodafone Grubu, 4 yıl önce tüm dünyada kadın çalışanlara yönelik sunduğu 16 haftalık doğum izni uygulamasını her iki eşi de kapsayacak şekilde genişletti. Eşi doğum yapan veya evlat edinerek ebeveyn olan tüm çalışanlar, 16 hafta tam ücretli ebeveyn iznine sahip olacak. Vodafone çalışanları ayrıca, işe döndükleri tarihten sonraki ilk 6 ayda haftada 4 gün çalışıp tam ücretini alabilecek. İlk kez Vodafone Türkiye'nin hayata geçirdiği uygulamayla ilgili konuşan İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, "Bu adım cinsiyet eşitliğinin destekleyicisi olması açısından önemli" dedi. Ebeveyn izni 1 Ocak 2020'de başlayacak.
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Vodafone iki eşe de doğum izni verecek
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