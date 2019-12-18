YİD modelinden 100 milyar TL kazanç

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Bakan Turhan, Kanal İstanbul'un güzergâhını belirlediklerini, proje ve planlama çalışmalarını tamamlayıp yapımına başlayacaklarını söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2020 bütçesi üzerinde konuşan Turhan, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar lira harcama yapıldığını söyledi.Karayollarında yap işlet devret modeliyle yapılan 4 projenin yatırım bedelinin 109 milyar 820 milyon lira olduğunu ifade eden Turhan, "Bu projeler için ödediğimiz toplam garanti ise 9 milyar 640 milyon lira. Önemli projelerin YİD modeliyle yapılması fırsatı hükümetlerimiz döneminde yakaladığımız ekonomik ve siyasi istikrar sayesinde yurtdışı finans kuruluşlarından sağlanan finansmanla gerçekleşmiştir" dedi.Havayolunda toplam yolcu trafiğinin 211 milyona ulaştığını kaydeden Turhan, "Uçuş ağını en hızlı geliştiren ülkeyiz. 126 ülkede, 326 noktaya uçuyoruz" diye konuştu.