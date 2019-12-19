10 başarılı girişim Limak’ta projelerini sundu

Limak Enerji'nin enerji sektörüne yönelik yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla başlattığı Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın Demo Günü 10 başarılı girişimin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Limak Enerji'nin, Mentors Network Turkey işbirliğiyle 2018'de hayata geçirdiği program kapsamında enerji alanındaki girişimlere çok yönlü destekler veriliyor. Demo gününün açılış konuşmasını yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Girişimlerimizi yöneticilerimizle eşleştirerek, ekosistem oyuncuları arasında bir sinerji yaratmaya çalıştık" dedi.