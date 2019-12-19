Aker’in cirosu yüzde 30 artacak

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA 39'uncu mağazasını açtıkları Aker'in kadın giyim sektörünün önemli bir aktörü olduğunu anlatan TMSF Başkanı Gülal, markanın yaklaşık 3 yıldır TMSF kayyumu ile yönetildiğini kaydetti. Mağazayı, yine TMSF tarafından yönetilen bir alışveriş merkezinde açtıklarını aktaran Gülal, şöyle konuştu: "Devraldığımızda 106 milyon lira öz kaynağı olan Aker'i 126 milyon öz kaynağa ulaştırdık. Yani, firmanın öz kaynağı yüzde 20 büyüdü. Yine, devraldığımızda 179 milyon olan cirosu, inşallah bu yıl 239 milyon liraya çıkacak. Burada yüzde 30'luk bir artış olacak. Devraldığımızda 581 kişi olan istihdam sayısı bugün 680 seviyesinde. İnşallah önümüzdeki dönem de mağaza sayımızı 45'e yükseltmeyi, istihdamı artırmayı düşünüyoruz. Aker, TMSF kayyumunda istihdam yaratmaya devam ediyor."