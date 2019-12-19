Dolar ocakta çöküşe geçebilir

Türkiye'de parasını dolara yatıranlara üzücü bir haber de ABD'den geldi. Yabancı basında yapılan analize göre, dolar ocak ayından sonra büyük çöküş yaşayacak.

Analistler, ABD Merkez Bankası Fed'in bir ay içerisinde bu senaryoyu engellemek için ekonomiye yaklaşık 500 milyar dolar enjekte etmeye çalışacaklarını ancak bunun da beklenen etkiyi yaratmayacağını belirtiyor. Fed başkanı, kısa vadeli finansman pazarındaki durumun ekonominin tamamını etkilemeyeceğini söylese bile, ekonomistler aynı fikirde değil. Teminatsız para girişi enflasyonu hızlandıracak ve doların genel olarak zayıflamasına neden olacak. Doların ocak ayının başlarında keskin bir düşüşle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Analistler, yaz aylarından sonra ülkenin ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldığını, New York Federal Rezerv Bankası'nın küresel finansal krizden bu yana ilk kez finansal piyasayı felçten kurtarmak için varlıkları bankalardan geri almaya başladığını, bu şekilde de ekonomiye nakit akışı sağlamaya çalıştığını belirtiyor. Resmi rakamlara göre, ABD'nin kamu borcu 22.5 trilyon dolar. Washington'ın ödeme gücünden şüpheli olan en büyük alacaklılar, Hazine bonolarını yavaş yavaş satıyorlar. Yatırım fonlarına göre, bu şartlar altında kısa vadeli finansman pazarındaki kriz daha da kötüleşecek ve çok yakında Jerome Powell resmen yeni bir finansal destek paketi turu yapacak.

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