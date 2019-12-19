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E-devlet 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adımlarıyla e-devlet başvuru süreci ve başvuru şartları

100 bin konut başvuruları hakkında flaş açıklama! Geçtiğimiz hafta anlaşması imzalanan ve kamuoyuna duyurulan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi hakkında detaylar belli oldu. Dün sabah saatleri itibariyle başvurular başladı ve büyük bir yoğunluk yaşandı. TOKİ 100 bin konut başvurusu Edevlet üzerinde ek işlem gerekmeden yapılabiliyor. En çok araştırılan konuların başında TOKİ 100 bin konut başvuru şartları ve başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, Edevlet ile TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adım adım ekran görüntüsü ile TOKİ başvuru işlemini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:34
E-devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adımlarıyla e-devlet başvuru süreci ve başvuru şartları

'de binlerce vatandaş tarafından yoğun ilgi ile karşılanan 100 bin konut projesi ile ilgili birçok araştırma yapılıyor. Bunların başında TOKİ 100 bin konut başvuru işlemi nasıl yapılır ve şartları yer alıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu e-Devlet ile yapılmaktadır. Başvuru şartları ve başvuru işlemi için izlemeniz gereken adımlar haberimizde yer alıyor.

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI

Ziraat Bankası'nın TOKİ 10 bin konut projesinde yetkili şubelerin yanı sıra e-Devlet ile TOKİ sosyal konut başvurusu yapılabilecek. başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ 100 bin konut için yetki verilen makamın web sayfasında duyurulacak. Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri ihalenin ardından kesinlik kaznaarak ilan edilmesi bekleniyor.

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E-devlet TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Adımlarıyla e-devlet başvuru süreci ve başvuru şartları
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