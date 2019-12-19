Enerjide tam bağımsız üretim

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Yüz yıllık iklimlendirme çözümleri üreticisi Viessmann Group, Türkiye'de 25 yıldır faaliyet gösteriyor. 1917 yılında kurulan grubun aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkede 23 üretim tesisi bulunuyor ve dünya çapında 74 ülkede dağıtım ve temsilcilik ofisleri var. Şirket Manisa'da kurulan fabrikayla Türkiye'yi önemli bir üs haline getirirken geliştirdiği teknolojileri de buradan dünyaya satıyor. Grubun hedeflerini Almanya'da düzenlenen bir basın toplantısı ile anlatan Viessmann AŞ Genel Müdürü Celalettin Çelik Türkiye'de çeyrek asrı bulan faaliyetlerinin şirket misyonuna uygun şekilde istikrarlı bir şekilde geliştiğini aktararak, 25 senelik tecrübeleri ve bilgi birikimleri ile Türkiye'nin iklimlendirme sektörünün en önemli aktörlerinden biri olarak faaliyet gösterdiklerini söyledi.Viessmann'ın Isıtma ve soğutma teknolojilerinde ulaştığı teknolojiyi de anlatan Çelik, Almanya'daki merkezin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını yakınında kurduğu mini bir kavak ormanından sağladığı bilgisini paylaştı. Geri kalan ihtiyacın ise, yemek atıklarından elde edilen biyogaz ve tesisin çatılarına yerleştirilen güneş panellerinden karşılandığını belirten Çelik, "Viessmann'ın Manisa fabrikasında kullandıkları modeli ise şu sözlerle anlattı: "Şirket kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan sürdürülebilirlik kapsamında yeşil bina konsepti ile inşa ettiğimiz Manisa fabrikamız, özgün ve sosyal mesajlar veren mimarisi ve bütünüyle yenilenebilir enerji ile kurgulanan sistem çözümleriyle dikkat çekiyor. Manisa fabrikamız, şu anda bulunduğumuz tesisi örnek alarak yapılandırıldı. Manisa fabrikamızda ısı pompası, termik güneş enerjisi ve fotovoltaik sistemler gibi yenilenebilir enerji sistemleri kullanılarak, fosil yakıtlardan tamamen bağımsız ısıtma ve soğutma yapılıyor."