Makinede gururlandıran başarı

BUGÜN NELER OLDU

ASFALT ve madencilik makineleri üretiminde dünyanın en büyük markalarından biri olan Bursalı E-MAK, çevreci yönü ve sahip olduğu üstün teknolojilerle tüm dikkatleri üzerine çeken, yerli üretim agrega fabrikası Megaton ile ülkemizi uluslararası arenada gururlandırmaya devam ediyor. Uzun yıllara dayanan AR-GE çalışmaları ile geliştirdiği, çevreci ve ileri teknolojiye sahip agrega fabrikası Megaton ile dünya genelinde yoğun ilgi gören E-MAK, Avrupa Agrega Birliği'nin (UEPG) düzenlediği UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödül Töreni'nde (Sustainable Development Awards Ceremony 2019), üstün özelliklerle donatılan Megaton'u tanıttı. Avrupa agrega endüstrisinin Brüksel'de yerleşik şemsiye kuruluşu olan UEPG, Avrupa Birliği'nin Sürdürülebilir Kalkınma yaklaşımına hizmet eden inovasyonları yapan firmalara ödüllerini sunmak ve endüstrisindeki gelişmeleri paylaşmak amacıyla her 3 yılda bir geleneksel olarak düzenlediği "UEPG Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri Töreni 2019" aktivitesini, bu yıl 20 Kasım'da Brüksel'de düzenledi. 1977 yılında Bursa'da kurulan Simge Group'un lokomotif şirketlerinden biri olan E-MAK, yüzde 100 Türk mühendisliği ile geliştirerek pazara sunduğu, dünyada eşi benzeri olmayan 1000 ton ağırlığındaki çevreci ve yüksek kalite standartlarındaki agrega fabrikası Megaton ile Avrupalılardan tam not aldı.