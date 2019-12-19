Patates üreticisini sevindirecek gelişme

Geçtiğimiz günlerde Niğde Ziraat Odası ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan patateste iç tüketimin artırılması için destek istenildi. Yazıya olumlu geri dönüş yapan Bakanlık, Kuvvet Komutanlıklarına, yemek listelerinde patates tüketiminin artırılması yönünde teşvik edici talimatın verildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, konuyla yakından ilgilen Milli Savunma Bakanlığı'na teşekkür ederken "Geçtiğimiz günlerde Genel Merkezimize ve ilgili Bakanlıklarımıza patates tüketiminin bazı kamu kurum ve kuruluşlarında tüketiminin artırılmasına yönelik talepte bulunmuştuk. Bu talebimize bir nebzede olsa Milli Savunma Bakanlığı'mızdan cevap geldiğini Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar bizlere bildirdi. Bu hassas duyarlılıklarından dolayı Milli Savunma Bakanımız başta olmak üzere patates tüketiminin artırılmasıyla ilgili kendilerini sorumlu hissederek konuyla ilgilenen bütün personele teşekkür ediyoruz. Çünkü patates ilimizde büyük bir sıkıntıda. Bu sıkıntıyı bir nebzede olsa çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Aynı hassasiyetin Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD tarafından da gösterilmesini isteyen Başkan Kenar "Ama yine Milli Eğitim Bakanlığımız ve AFAD'tan aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz, çünkü yemekhanelerde ve AFAD'ın dağıtmış olduğu gıda yardımlarında patatese biraz daha önem verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kenar, gönderilen talep yazısı hakkında bilgi vererek "Patateste fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve üreticilerin karşılaştıkları pazarlama sorununun bir nebze olsun çözülebilmesi bakımından iç talebin artırılmasının önemine dikkat çekmek istedik. Yazıda, toplu gıda tüketiminin olduğu yatılı okullarda, kışlalarda, işyerlerinde yemekhanelerde çıkartılan yemek menülerinde patatese daha fazla yer verilmesinin büyük önem taşıdığını belirttik" şeklinde konuştu.