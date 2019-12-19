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Tedarik sihirbazları ödüllerini aldı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Tedarik sihirbazları ödüllerini aldı
SLIMSTOCK ve Lojistik Derneği (LODER) ortaklığı ile bu yıl beşincisi düzenlenen "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri" ödül töreni iş dünyasının önemli isimlerini ağırladı Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, ödüller için her geçen yıl yüzde 20 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığını söyledi. Sezer, dijitalleşmenin Tedarik Zinciri içindeki her oyuncu için kaçınılmaz olduğunu belirterek "Katılım yapan tüm şirketlere ve temsilcilerine teşekkür ederiz. "Türkiye'nin En Etkili Tedarik Zinciri Profesyonelleri listesi" her yıl heyecanla bekleniyor" dedi.
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Tedarik sihirbazları ödüllerini aldı
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