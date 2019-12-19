Tesis yönetimleri yapay zekâya emanet

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın en büyük tesis yönetim şirketlerinden Danimarkalı İSS, Türkiye'deki büyüme trendini sürdürüyor. 2005 yılında Türkiye pazarına giren ve temizlik, güvenlik, catering gibi alanlarda birçok sektöre hizmet veren İSS, yalnızca bugün Türkiye'de 42 bin kişiye istihdam sağlıyor. İSS Türkiye CEO'su Cavit Habib, İSS'in faaliyet gösterdiği 33 ülke içinde en hızlı büyüyen pazarın Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye'deki başta KOBİ'ler olmak üzere tüm şirketlerin dijitalleşme alanında hızlı bir ilerleme trendine girdiğini belirten Habib, kendilerinin de son teknoloji ile iş dünyasına yeni çözümleri sunduklarını söyledi. 2020 yılında dijitalleşme alanında birinci önceliklerinin enerji yönetimi olacağını belirten Habib, şunları anlattı. "Özellikle Enerji Bakanlığı tarafından Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Kimliğini kazanmamızdan sonra, piyasadan gelen talepler doğrultusunda fatura takibi, enerji tasarrufu takibi gibi alanlarda sunduğumuz yenilikleri daha çok müşterimizle paylaşmak istiyoruz. Uygulamalarımız şu anda Avrupa'da dahi 25 'e yakın ülke tarafından talep ediliyor ve 2019 yılında bu ülkelerde enerji verimliliği çalışmalarımızı başlatmanın gururunu yaşıyoruz. İkinci olarak dijital güvenlik alanındaki uygulamalarımızı projelerimizde daha yaygın hale getirmeyi planlıyoruz."