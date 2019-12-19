Vakıfbank’ta gençler geleceği kodladı

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Vakıfbank'ın genç yazılımcılar tarafından büyük ilgi gören 'Hack to the Future' adını verdiği hackathon'u sonuçlandı. 120 proje fikri arasından finale kalan 12 takım, 13-15 Aralık'ta Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen yarışmada kıyasıya mücadele eden takımlar arasında, finansal kararların alınması için geliştirilen derin öğrenme ve doğal dil işleme tabanlı sanal asistan uygulaması "kişisel CFO - Melis" ile Berceste ekibi birinciliğe değer görüldü. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Finalde kodlama yapan 12 takımın enerjisi, geleceğin ne kadar aydınlık olduğunun da bir göstergesidir. Gençlerimize inancımız ve güvenimiz sonsuz" diye konuştu.