BDDK, TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, TT Ödeme ve Elektronik Para ve Hizmetleri'nin ödeme hizmetleri sunmasına ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunmasına izin verildiği bildirildi.

Kararda, söz konusu izinlerin, "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik" ile "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" çerçevesinde verildiği kaydedildi.