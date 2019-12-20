Enerji belgesi olmayan binanın alım-satımına izin yok

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 1 Ocak 2020 itibarıyla Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmayan bina ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama yapılamayacağını açıkladı. Açıklamada, "Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir" denildi. EKB, 50 metrekarenin üzerindeki tüm eski ve yeni binaların alması gereken bir belge.Belgelendirmede, A sınıfı, her yerde olduğu gibi en iyiyi ifade ediyor. Yenilenebilir enerji kullanan, çevre dostu binalara A sınıfı belge veriliyor. B sınıfı, standartların üzerinde dereceli binalara verilirken, C en iyilerin altı kabul ediliyor. D, ortalamanın üzerinde, E ortalama, F de düşük verimlilik demek. G ise belge alamıyor.