Gıda israfını ortak akıl ve teknoloji engelliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de gıda israfını azaltmaya yönelik savunuculuk, farkındalık ve kapasite geliştirme çalışmaları yapan Gıda Kurtarma Derneği (GKTD), Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programı'nın İkinci Dönemi kapsamında "Türkiye'de Gıda Atığını Önleme ve Azaltımı İçin GKTD Kapasite Artırımı" adlı projeyi yürütüyor. "Gıdanı Kurtar" sloganıyla yola çıkan proje, gıda israfının önlenmesine katkı sağlayacak tüm sektörleri bir araya getiriyor. Projede, gıda kaybını ve israfını azaltmaya yönelik bir savunuculuk stratejisi ve savunuculuk rehberinin geliştirilmesi, gıda bağışına ilişkin yönetmeliklerde boşluk analizi yapılarak, mevzuat değerlendirme önerilerinin oluşturulması, HORECA'larda endüstriyel simbiyosis olanaklarının irdelenmesi ve döngüsel ekonomi çıktılarının oluşturulması ile kilit paydaşları bir araya getiren bir network ağının kurulması çalışmaları yürütülüyor.BM 2030 hedefleri çerçevesinde dünya çapında desteklenmek üzere seçilen ve iş ortaklarının atık kaynaklı karbon salınımını minimum yüzde 50 azaltmak için teknolojik çözümler üreten sosyal girişim Fazla Gıda, perakende sektörü oyuncusu Migros ve Nestle Türkiye iyi örnek uygulamaları sunumlarıyla gıda israfının önlenebileceğine umut ışığı oldular. "Tedarik Zinciri Kaynaklı İsrafın Önlenmesi" başlığındaki panel ise Fazla Gıda moderasyonuyla, Türkiye'de bağış ve tedarik zinciri konularında örnek uygulamalara sahip, A101 Yeni Mağazacılık, Metro Türkiye, Golf Dondurma ve Netlog Lojistik Grubu yöneticilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.Reckitt Benckiser tarafından Türkiye'de başlatılarak etkisi globale yayılan "Yarının Suyu" kampanyası, iyi kampanya örneği olarak savunuculuğa ilham veren etkisiyle tüm çalıştay katılımcılarıyla buluştu. Gıda israfının tüm yönleriyle ele alındığı ve bütün sektörlerin temsiliyle gerçekleşen Gıdanı Koru İstanbul Çalıştayı, israfın önlenmesinde ulusal savunuculuk eyleminin gerçekleşmesine öncülük edebilecek içerik ve katılımlı bir buluşma olarak gerçekleşti.