Milli Piyango’da yeni dönem

BUGÜN NELER OLDU

Büyük ikrâmiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişinin heyecanı artarken, Milli Piyango İdaresi 31 Aralık'ta yapılacak çekilişte ilk defa onlarca kişinin bir bilette pay sahibi olabileceği "ortak bilet" uygulaması başlattı. Buna göre, sanal ortamda bir veya bir grup biletin, birden fazla aboneye "bilet ortaklığı" şeklinde satışına imkân tanındı. Böylece bir ya da bir grup bilet, üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınabiliyor. Bu biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya idarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.