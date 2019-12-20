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SON DAKİKA: 2020 miktarı önerisi paylaşıldı! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte paylaşılan zam oranı

’de yaklaşık 7 milyon vatandaş 2020 zammı için araştırma yaparken, her gün konu ile ilgili yeni son dakika haberleri geliyor. Asgari ücret ile ilgili 2 Aralık tarihinde başlayan görüşmeler ve gerçekleştirilen toplantılar ardından Türk-İş ev sahipliğinde ikinci kritik görüşme gerçekleştirilmişti. En son dün öğle saatlerinde başlayan TİSK ev sahipliğindeki asgari ücret belirleme görüşmesinde ilk asgari ücret 2020 miktarı önerisi açıklandı. 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak sorusu en çok araştırılan konuların başında gelirken, de 2019 için verileri asgari ücret komisyonu ile paylaştı. İşte son dakika haberinin detayları ve önerilen asgari ücret zam oranı…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 08:14
SON DAKİKA: Asgari ücret 2020 zam miktarı önerisi paylaşıldı! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte paylaşılan zam oranı

tarafından farklı statülerdeki işçiler için verilen miktarı verilerinin ardından vatandaşların gözü asgari ücret komisyonunun çalışmalarına çevrildi. 2 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından 20 Aralık 2019 Cuma tarihi itibari ile asgari ücret zammı için son durum merak ediliyor. Vatandaşlar, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. TÜİK, ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcamasını 2 bin 331 TL, orta statü için 2 bin 86 TL, hafif statü içinse bin 940 TL olarak belirlemişti.

Sabah.com.tr olarak asgari ücret çalışmaları ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde derledik. Peki, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET İLK ÖNERİ RAKAMLARI PAYLAŞILDI!

Asgari ücret zam oranı belirleme çalışmaları ile ilgili gelen son dakika haberine göre TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar...

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SON DAKİKA: Asgari ücret 2020 zam miktarı önerisi paylaşıldı! Asgari ücret ne kadar olacak? İşte paylaşılan zam oranı
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