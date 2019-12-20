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Son Dakika: maaşlarına 365 lira zam haberi! 2020 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ocak ayına girmemize kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre emeklinin Ocak ayında alacağı zam miktarı belli olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor. Peki, bu veriler doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak maaşı ne kadar olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:56 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:56
Son Dakika: Emekli maaşlarına 365 lira zam haberi! 2020 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarının artışında en önemli etken, o yıl içerisindeki enflasyon rakamları oluyor. 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre ise Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli olacak. Şuana kadar açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor. Peki, bu şartlar altında en düşük ve en yüksek ne kadar olacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK 2020? EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

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Son Dakika: Emekli maaşlarına 365 lira zam haberi! 2020 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
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