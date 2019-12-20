Son Dakika: Emekli maaşlarına 365 lira zam haberi! 2020 Ocak en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarının artışında en önemli etken, o yıl içerisindeki enflasyon rakamları oluyor. 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre ise Ocak ayında yapılacak zam miktarı belli olacak. Şuana kadar açıklanan rakamlar ve Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre, 2019 enflasyonu yüzde 11,62, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 6,29 olarak tahmin ediliyor. Peki, bu şartlar altında en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli Ocak zammı 2020 ne kadar olacak? İşte bu soruların yanıtları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK 2020? EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri ve tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…