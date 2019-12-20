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Haberi: ? Asgari Geçim İndirimi zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…

Asgari ücret zam görüşmelerinde geçtiğimiz gün üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve bu yıl ilk defa rakam telaffuz edilmişti. Hal böyleyken, yapılacak zam tutarı için heyecanlı olan vatandaşlar bir diğer konusu olan Asgari Geçim İndirimi ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Her yıl ile birlikte artış gösteren AGİ Ocak ayında ne kadar olacak? Bilindiği üzere tüm çalışanlara her ay verilen ‘Asgari Geçim İndirimi’ tutarı çalışanın medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Bu noktada çalışan vatandaşların ek gelir kapısı olarak gördüğü AGİ’ye yapılacak zam vatandaşlar arasında merakla araştırılıyor. Peki, 2020 Ocak AGİ zammı ne kadar, kaç TL olacak? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? sorusunun yanıtını hazırladık…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 09:53
Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili geçtiğimiz gün üçüncü toplantı gerçekleştirilmiş ve ilk kez rakam ortaya atılmıştı. Hal böyleyken, AGİ'ye yapılacak zam miktarı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere ile ilgili ilk toplantı 2 Aralık tarihinde, ikinci toplantı ise Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz gün ise üçüncü toplantı gerçekleşmiş ve ilk kez bir rakam ortaya çıkmıştı. Asgari ücret zammı ile ilgili rakamların ortaya atılması ile birlikte vatandaşların bir diğer merak ettiği husus ? sorusu oldu. Peki, 2020 Ocak ? TÜİK 2020 yılı AGİ zam oranı belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları ve gelişmelerine haberimizin içerisinde yer verdik…

AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

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Son Dakika Haberi: AGİ zammı ne kadar olacak? Asgari Geçim İndirimi zam oranı belli oldu mu? İşte detaylar…
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