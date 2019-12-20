TOKİ 2020 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ dar gelirliye ev müjdesi 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihi ile başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje ile ilgili pek çok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu detayların başında ise TOKİ başvuru şartları ve kanalları geliyor. Bu noktada bilinmesi gereken başvuru şartları arasında 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il ve ilçe nüfusuna kayıtlı olması' yer alıyor. Özellikle vatandaşlar arasında merak edilen bir diğer konu ise 'TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde yapılıyor' sorusu geliyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde binlerce ailenin konut sahibi olması planlanıyor. Projenin hayata geçirileceği ilçelerin büyük bir bölümü ise netlik kazanmaya başladı. Bugün ve önümüzdeki günlerde başvurularını gerçekleştirecek kişiler için TOKİ hangi il ve ilçelerde ne kadar konut inşa edecek sorusunu yanıtladık…

HANGİ İL VE İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından kapsamı belirlenen proje ile hangi ve ilçelerde kaç konutun inşa edileceğine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Özellikle İstanbul'da ikamet ya da İstanbul ilçelerinden bir tanesinde nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar, "100 bin konut projesi İstanbul'da nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı…