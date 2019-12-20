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2020 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? İşte detaylar...

Türkiye’nin 81 ilinde inşa edilecek olan 100 bin sosyal konut başvuruları 16 Aralık tarihinde başladı. , , Ankara başta olmak üzere tüm yurtta yapılacak olan konutlar yapılacak kura çekimleri ile sahiplerini bulacak. Başvurularını ilgili Ziraat Bankası şubeleri ile gerçekleştirecek olan vatandaşlar arama motorundan ‘ hangi ile kaç konut yapacak’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi olmasını amaçlayan projenin başvuru şartları arasında “proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması” maddesi yer alıyor. Bu noktada vatandaşlar da ‘TOKİ başvuruları nerede yapılıyor ve TOKİ 100 bin sosyal konut projesi ile hangi ilçelerde kaç adet konut inşa edilecek?’ soruları yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık. İşte Türkiye genelinde inşa edilecek 100 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı…

Giriş Tarihi: 20.12.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 10:10
TOKİ 2020 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? İşte detaylar...

dar gelirliye ev müjdesi 100 bin sosyal konut projesi başvuruları 16 Aralık tarihi ile başladı. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje ile ilgili pek çok detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu detayların başında ise TOKİ başvuru şartları ve kanalları geliyor. Bu noktada bilinmesi gereken başvuru şartları arasında 'proje il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması veya proje il ve ilçe nüfusuna kayıtlı olması' yer alıyor. Özellikle vatandaşlar arasında merak edilen bir diğer konu ise 'TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde yapılıyor' sorusu geliyor. Toplu Konut İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında ülke genelinde binlerce ailenin konut sahibi olması planlanıyor. Projenin hayata geçirileceği ilçelerin büyük bir bölümü ise netlik kazanmaya başladı. Bugün ve önümüzdeki günlerde başvurularını gerçekleştirecek kişiler için TOKİ hangi il ve ilçelerde ne kadar konut inşa edecek sorusunu yanıtladık…

HANGİ İL VE İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ tarafından kapsamı belirlenen proje ile hangi ve ilçelerde kaç konutun inşa edileceğine ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı. Özellikle 'da ikamet ya da İstanbul ilçelerinden bir tanesinde nüfusa kayıtlı olan vatandaşlar, "100 bin konut projesi İstanbul'da nerede?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte proje kapsamında İstanbul başta olmak üzere il ve ilçelere göre inşa edilecek konut sayısı…

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TOKİ 2020 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler? 100 bin sosyal konut projesi hangi il ve ilçelerde kaç konut yapılacak? İşte detaylar...
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