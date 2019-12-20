TOKİ bu yıl 31 bin konut sattı

BUGÜN NELER OLDU

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önümüzdeki aylarda inşa edilecek sosyal konutlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yüklenicileri ve müşavirlerle bir araya geldi. 100 Bin Sosyal Konut Projesi'yle ilgili bilgi veren Kurum, 5 Mart 2019'daki 50 bin Sosyal Konut projesine 638 bin başvuru olduğunu, bu kez 3 günde başvuruların yapılacak konut sayısını geçtiğini söyledi. Kurum, TOKİ tarafından yapılan konutlardan 31 binini bu yılın ilk 10 ayında sattıklarını, halen 317 şantiyede yaklaşık 83 bin konut ve ilave sosyal donatının inşasının sürdüğünü bildirdi.2003-2019 yılları arasında yaklaşık 160 milyar lira yatırımla 857 bin konut üretildiğini anlatan Kurum, "Sosyal donatılar dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde bağımsız bölüm inşa ettik. Piyasa şartlarında ev alamayan dar gelirli, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza umut olup 3.5 milyon vatandaşımızı sıcak yuvalarına kavuşturduk" dedi. TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise bugüne kadar yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında toplam 4.447 ihale yaptıklarını belirtti. Bulut, "2019'da ise yapım, hizmet ve danışmanlık kapsamında 197 ihale gerçekleştirildi. TOKİ'nin şu anda çalıştığı yüklenici sayısı iş ortaklıklarıyla birlikte 197, müşavir sayısı da 24'tür" dedi.Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin ÇED sürecinde sona yaklaşıldığını, önümüzdeki hafta raporun çıkacağını belirten Kurum, "Yapacağımız proje, dünyada eşi benzeri olmayan örnek bir proje olacaktır. Yatay şehirleşme anlayışıyla yeni 500 bin nüfus tasarlanmıştır bölgede" dedi. Bakan Kurum, Kanal İstanbul etrafındaki inşaat alanlarının satıldığı iddiasına ilişkin bir başka üzerine ise "O bölgede de bir arazi takasına, arazi rantına müsaade etmeyiz, hiçbir projede de etmedik" ifadelerini kullandı.