Türkiye, çalışmak ve yaşamak için en iyi 7’nci ülke

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, "çalışmak ve yaşamak için en iyi ülkeler" sıralamasında 163 ülke arasında 7'nci oldu. İletişim Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, HSBC Grubu'nun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı "Expat Explorer" araştırmasının sonuçları açıklandı. Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye'nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye'deki yabancı çalışanların yüzde 62'si, yaşam kalitesinin Türkiye'de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti. Kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye'deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.