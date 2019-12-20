Üç büyük ilde en yüksek konut getirisi şampiyonu şehir belli oldu

Konut satışları ile ilgili yapılan son değerlendirmeye göre Türk gayrimenkul sektörün, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. TCMB tarafından yayınlanan konut birim fiyatlarından yapılan analize göre, Türkiye'de konut fiyatlarının Ocak 2015-Ekim 2019 arasında ortalama yüzde 57 yükseldi.

Söz konusu dönemde İstanbul'da birim metrekare fiyatının ortalama yüzde 50 arttığını kaydeden DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, bu rakamın Ankara'da yüzde 51 olarak gerçekleştiğini, İzmir'in, yüzde 88'lik artışla üç büyük şehir içinde yatırımcısına en çok kazandıran il olarak öne çıktığını vurguladı.

Yılmaz, İzmir'in son dönemde yerli ve yabancı çok sayıda yatırımcının odağında olduğunu belirterek, özellikle son dönemde çok sayıda büyük şirketin genel merkezlerini ya da operasyon üslerini İstanbul'dan İzmir'e taşıdığını bildirdi.

Bu durumun şehirde ciddi bir gayrimenkul hareketliliği oluşturduğunu aktaran Yılmaz, "TÜİK tarafından açıklanan satış rakamları da bu hareketliliğin en büyük göstergesi. Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir'de satılan konut sayısı 377 bin 477'yi buldu." bilgisini verdi.

"OTOYOL PROJESİ BÖLGEYİ HAREKETLENDİRDİ"

Yılmaz, ağustos ayında açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bölgenin cazibesini artırdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün bu proje sayesinde İstanbul ve İzmir arasındaki mesafe de arabayla 3,5 saate kadar indi. Gelecek dönemde İzmir'in cazibesini artıracağını düşündüğümüz bir diğer proje de Volkswagen tarafından resmi olarak açıklanması beklenen Manisa'daki fabrika yatırımı. Söz konusu yatırımın getireceği hareketlilik, Manisa ve özellikle İzmir'deki gayrimenkul piyasasında kendini gösterecek. Bu da gelecekte İzmir'deki konut fiyatları ciddi biçimde yukarı çekecektir. Dolayısıyla, İzmir'in önümüzdeki yıllarda Türkiye'de en fazla prim yapan şehirler arasında yer almaya devam edecektir."