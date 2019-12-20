Ucuz konuta 4 günde 178 bin başvuru

Hükümetin dar gelirli aileleri konut sahibi yapmak için düzenlediği 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne talep yağıyor. Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerine akın etti. 16 Aralık'tan bu yana projeye başvuranların sayısı 178 bin 302 oldu. İstanbul'da satışa sunulan 10 bin konuta ise 57 bin 653 kişi başvurdu. Başvurular 15 Ocak tarihine kadar alınmaya devam edecek. 100 bin konuta 1 milyondan fazla başvuru bekleniyor.



EN ÇOK İSTANBUL'A

Sosyal konuta en büyük talep İstanbul'dan geldi. Başakşehir'e 18.699, Tuzla'ya 20.065, Arnavutköy'e 18.889 başvuru yapıldı. İstanbul'u 10.198 başvuru ile Bursa takip etti. En çok talep gören bir diğer şehirde 9.358 başvuruyla İzmir oldu.



140 BİN TL'YE KONUT

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 konutlar 894 lira, 3+1'ler ise 1.022 liradan başlayan taksitlerle satılacak. 2+1'ler için 500 lira, 3+1'ler için ise 1.000 lira başvuru bedeli alınacak. Taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlatılacak. 15 Ocak'a kadar devam edecek talep toplama süreci bittikten sonra projelerin ihalesi yapılacak. 2+1 ve 3+1 tipinde inşa edilecek konutların büyüklükleri 75 ila 100 metrekare arasında değişecek. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeli ödenecek konutların fiyatı 140 ila 210 bin TL arasında olacak.



KİMLER BAŞVURABİLİR

Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda aranan şartlar şunlar:

* T.C. vatandaşı olmak,

* Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,

* TOKİ'den Konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden Konut kredisi kullanmamış olmak,

* Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir Konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,

* Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,

* Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 TL'nın üstünde olmamak.

TOKİ 100 bin konut fiyatları en ucuz bu il ve ilçelerde! İşte fiyatlar...