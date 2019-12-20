Yeni nesil şehirlerde enerjide % 40 tasarruf

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Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, içinde bulunulan teknoloji çağının önemine işaret ederek, tüm dünyada Endüstri 4.0'a uyum sağlama konusunda küresel düzeyde bir yarış bulunduğunu söyledi. Turkuvaz Yayın Grubu dergisi Para Dergisi tarafından düzenlenen 2. Dijital Şehircilik Zirvesi'nde konuşan Kıraç, bu yarışta var olabilmenin temel unsurunun dijitalleşmeden geçtiğini, sürekli gelişen ve dijitalleşen dünyada var olabilmek için Türkiye için "durmak" gibi bir lüks bulunmadığını söyledi.Kıraç, dijitalleşme sürecinin her alanda yaşandığını dile getirerek, "Şehirleşme de bunlardan biri. Şehir hayatının, buna bağlı olarak da toplumsal refahı sürdürülebilir bir anlayışla ele almak için de yaşadığımız kentlerin dijitalleşmesinin elzem olduğuna inanıyoruz. Dünyada megakentlerin sayısı her geçen gün artarken, altyapı, ulaşım ve enerji başta olmak üzere kalabalık kent nüfusunun artan taleplerini karşılamak ve yönetmek tüm dünyayı yenilikçi çözümler üretmeye zorluyor" dedi. Kıraç, yeni nesil şehir uygulamalarıyla elektrikte yaklaşık yüzde 40, sulamada yüzde 30'a varan tasarruf sağlayabildiklerini aktardı. Kıraç, "Akıllı ulaşım uygulamalarıyla trafikte geçirilen süreden yaklaşık yüzde 35 tasarruf sağlıyoruz. Bu sürenin düşmesine bağlı olarak karbon salınımı yaklaşık yüzde 25 azalıyor ve yüzde 30'a kadar yakıt tasarrufu sağlıyoruz" diye konuştu. Zirve kapsamında düzenlenen "Dijitalleşmede Türkiye'den Örnekler" panelinde farklı şehirlerden gelen belediye başkanları, akıllı şehirleri masaya yatırırken, diğer panellerde "Dijital Dönüşümde Gelecek Vizyonu ve Çözümler" ve "Şehri Tasarlayanların Dijital Geleceğe Bakışı" konuları ele alındı. Zirvede, Dubai ve Abudabi Dijital Şehircilik Projeleri Danışmanı Tarek Saeed de deneyimlerini aktardı. Zirve kapsamında 'Dijital Dönüşümle Mutlu Şehirler Yaratmak' konseptiyle düzenlenen panelde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Altundağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu belediye kapsamında dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarını anlattı.Zirvenin açılış konuşmasını yapan Turkuvaz Medya Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, "Verimlilik, istikrar, nitelik, yüksek yaşam standartları, akıllı tasarım gibi anahtar sözcükler artık hepimizin hayatının pek çok noktasında karşımıza çıkıyor. Hepimiz odaklandığı ana konu ise sürdürebilirlik. Sürdürülebilir kavramının şehir kavramıyla birlikte ele alınması ise oldukça yeni bir konu. Bu anlayışın uygulanabilmesinde siyasi, ekonomik ve sosyal düzlemde alınan kararlar ve merkezi yönetim birimlerinin uygulamaları önem arz ediyor" dedi.