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572 şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı

Giriş Tarihi: 21.12.2019
572 şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuda 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda duyurduğu 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "347'si erkek 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi. Atama sonuçları saat 17.00'de www.dpb.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak" denildi.
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572 şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
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