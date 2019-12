Dolar fiyatları ne kadar? 21 Aralık Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ekonomiyi yakından takip edenler an be an güncel gelişmeleri sorguluyor. Hem bol kazanç hem de hediye amaçlı alınan döviz kuruna vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Peki 21 Aralık dolar fiyatları ne kadar? İşte son dakika canlı döviz kurunda son durum bilgisi!

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 5,9314 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,9336TL TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro 6,569 TL'den alınırken, 6,5727 TL'den satılıyor.

