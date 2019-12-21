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fiyatları ne kadar? döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?

Piyasaları yakından takip edenler fiyatları son dakika gelişmelerini araştırıyor. Her gün en güncel bilgiye ulaşmak için günü gününe değişen grafiği inceleyen vatandaşlar doları hem yatırım aracı hem düğünlerde hediye amaçlı kullanıyor. Bu gelişmelerin ardından yatırımcısından birikimcisine kadar her kesimden vatandaş dolar bugün ne kadar? Sorusunu araştırmaya başladılar. Döviz kurlarında yaşanan değişimleri anlık olarak size aktarırken, canlı dolar Euro alış satış fiyatları haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:09
Dolar fiyatları ne kadar? 21 Aralık Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları bugün ne kadar? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Ekonomiyi yakından takip edenler an be an güncel gelişmeleri sorguluyor. Hem bol kazanç hem de hediye amaçlı alınan döviz kuruna vatandaşların yoğun ilgisi sürüyor. Peki 21 Aralık dolar fiyatları ne kadar? İşte son dakika canlı döviz kurunda son durum bilgisi!

DOLAR BUGÜN NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 5,9314 TL iken satış fiyatı ise şu sıra 5,9336TL TL olarak devam ediyor.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Euro 6,569 TL'den alınırken, 6,5727 TL'den satılıyor.

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Dolar fiyatları ne kadar? 21 Aralık Dolar döviz kuru alış ve satış fiyatları ne kadar?
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