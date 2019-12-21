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küresel merkez oldu

Giriş Tarihi: 21.12.2019
İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu
GLOBAL Exchange Kurucusu ve Başkanı Isidoro Alanis, İstanbul Havalimanı'nın küresel merkez olduğunu belirterek, "Bu yüzden de Türkiye'de yeni yatırımlarla ilgilenmeye başladık" dedi. Global Exchange, İstanbul Havalimanı'nda 41 adet şubesiyle döviz değişim hizmetleri sunuyor. Alanis, İstanbul Havalimanı'nın çok doğru bir yatırım kararı olduğunu ve buradan aldıkları cesaretle Türkiye'deki yatırımlarını artıracaklarını kaydetti. Alanis, İstanbul Havalimanı'nın 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 300 destinasyona sahip olduğunu söyledi.
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İstanbul Havalimanı küresel merkez oldu
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