Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu! Asgari ücret 2020 zam miktarı önerisi ne kadar, kaç TL oldu?

TÜİK tarafından farklı statülerdeki işçiler için verilen asgari ücret zam miktarı verilerinin ardından vatandaşların gözü asgari ücret komisyonunun çalışmalarına çevrildi. 2 Aralık'ta başlayan görüşmelerin ardından 20 Aralık 2019 Cuma tarihi itibari ile asgari ücret zammı için son durum merak ediliyor. Vatandaşlar, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar olacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. TÜİK, ağır statüde çalışan işçinin aylık gıda harcamasını 2 bin 331 TL, orta statü için 2 bin 86 TL, hafif statü içinse bin 940 TL olarak belirlemişti.

Sabah.com.tr olarak asgari ücret çalışmaları ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde derledik. Peki, Ocak 2020 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

SENDİKALAR TEKLİF VERDİ!

Türk-İş, Hak-iş ve DİSK temsilcileri 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını değerlendirmek üzere ortak basın açıklaması yaptı. Sendikaların asgari ücret talebi belli oldu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2020 OCAK ASGARİ ÜCRET İLK ÖNERİ RAKAMLARI PAYLAŞILDI!

Asgari ücret zam oranı belirleme çalışmaları ile ilgili gelen son dakika haberine göre TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. İşte asgari ücret zammı ile ilgili ayrıntılar...