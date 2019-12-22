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Alışverişte Çinli Arap turisti geçti

Giriş Tarihi: 22.12.2019
Alışverişte Çinli Arap turisti geçti
İstinyepark Genel Müdürü Uğur Berk, Çinlilerden sonra THY'nin Meksika uçuşları başlatmasıyla Türkiye'de alışverişte Meksikalı ve Kolombiyalıları da görmeye başlayacaklarını söyledi. Alışverişte Çinlilerin Ortadoğuluları geçtiğini belirten Berk, "Yeni hatlarla turist sayısı artacak. İddia ediyorum Çin'e ne kadar hat açılsa o kadar Çinli turist gelecek. Aynı durum yeni açılan Meksika ve Kolombiya hatları için de geçerli" dedi. Turist alışverişlerinin yarattığı rüzgarla yabancı markaların da mağaza metrekarelerinde büyümeye gittiklerini vurgulayan Berk, "İstinyepark'ta yabancı markalar mevcut mağazalarını büyütmek ve yeni markalar getirmek için çok istekli. Bunun için sürekli yatırım yapıyorlar. Hermes ve Fendi yoğun talebe cevap vermek için mağazalarını büyütüyor. Bu da şunu gösteriyor: Avrupalı artık Türkiye'ye güveniyor" dedi. 2020'nin daha iyi bir yıl olacağını vurgulayan Berk, 2019'da cirolarını yüzde 20 artırdıklarını bunun yüzde 30'unun ise turistten geldiğini dile getiren Berk, "Bu oran lüks markalarda yüzde 40-50'lerde. İstanbul'da yapılan tam free alışverişlerin üçte biri İstinyepark'ta yapıldı. Bvlgari 2021'de açacağı mağazadan önce Türkiye'de ilk olarak bir pop-up mağazayla hizmet vermeye başlayacak" diye konuştu.

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Alışverişte Çinli Arap turisti geçti
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