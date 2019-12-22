Büyüme dönemine girdik

nümüzdeki

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomide yaşanan toparlanmayı somut verilerle anlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeniden büyüme dönemine girdiğini söyledi. Hizmet İhracatçıları Buluşması (HİB) Töreni'nde konuşan Erdoğan, "Atalarımız 'Bal bal demekle ağız tatlanmaz' diyor. Ekonomide de her şey iyi demekle tencere kaynamıyor. Ama son dönem verilere bakıldığında somut gelişmeleri görüyoruz. Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzde 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre açılan şirket sayısı arttı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur" dedi.Turist sayısınde 50 milyonun üzerinde rekor beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Kapasite kullanım oranı son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77.2'ye yükseldi. Ekimde 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. Enflasyon bir yılda yarı yarıya düşerek yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. İşsizlik yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi (CDS) 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıktı." Meclis'te kabul edilen bütçenin de yeni dönemin müjdecisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "İktidar oylamada nasıl oy aldığını ispatlamış, muhalefet lime lime dökülmüştür" dedi. Türk ekonomisinin ihracatta hâlâ hak ettiği seviyenin gerisinde bulunduğunu anlatan Erdoğan, "İhracatımızı 500 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Küresel rekabette bizi öne çıkaracak şekilde mal ve hizmet üretimimizi artırmamız gerekiyor" dedi. İş dünyasına birlik-beraberlik çağrısı yapan Erdoğan, "Türkiye'yi hep birlikte büyütecek, geliştirecek 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Çünkü bu ülke hepimizin. Bizim gölgesine sığınacağız bir başka bayrağımız yoktur, başka ezanımız yoktur. Ülkemize sıkı sıkıya sarılmaktan başka çaremiz de yok demektir" dedi. Libya anlaşmasına da da değinen Erdoğan, şöyle konuştu: "Bundan ana muhalefette bazıları rahatsız oluyor. Kimden yanasınız?"haftalarda Kanal İstanbul ihalesini yapacaklarını belirten Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, şöyle konuştu: "Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Dünyada nasıl Cebelitarık, Süveyş kanalları varsa bizde de Kanal İstanbul olacak." Erdoğan, Kanal İstanbul'un birçok özelliği ve Türkiye'ye kazandıracağı haklar olduğunu anlatarak, "Hatırlayın Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Aynı şekilde kuru yük gemileri kaç kez Boğaz'da yalılara bindirdi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kanal İstanbul için 200'e yakın akademisyen ve uzmanla 33 bilim dalında çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Projeye yönelik 97 noktada çevresel ölçüm gerçekleştirildi. Buna göre, 304 noktada 17 bin metre sondaj yapıldı.Yaşanılanonca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediklerini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye'nin büyük dirilişine, büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığı kadar yakınız. Her yolu denemelerine rağmen bu kutlu yürüyüşü durduramadılar. Durduramayacaklar." Çanakkale Köprüsü'nde kulelerin yükseldiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bunlar 3'üncü köprü, Avrasya, Marmaray, Osmangazi için yapamazsınız demediler mi? Yaptık yaptık, istemeseniz de yaptık. Şehir hastaneleri diyoruz, 'Niye yapıyorsunuz?' diyorlar. Bu beyefendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde SSK'yı iflas ettirdi. Biz şehir hastaneleri yaparak beş yıldızlı otel konforunda olayı başka yere taşıdık.