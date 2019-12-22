İmar Barışı’nda son 10 gün!

BUGÜN NELER OLDU

31Aralık 2017'den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçirilen İmar Barışı uygulamasında sona gelindi. İmar Barışı'na başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödemeleri için verilen sürede son 10 güne girildi. Barıştan şimdiye kadar 7.5 milyon bağımsız birim yararlandı, başvuru sahipleri tarafından 24.1 milyar lira ödeme yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz" dedi.