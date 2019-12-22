İzmir’de yatırıma devam edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

MerkezBankası'nın verilerine göre, Türkiye'de konut fiyatlarının son beş yılda ortalama yüzde 57 yükseldiğini söyleyen DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "İstanbul'da bu artış yüzde 50 ile Türkiye ortalamasının altında kalırken, Ankara'daki yükseliş yüzde 51 oldu. İzmir'de birim metrekare fiyatlarındaki yükseliş yüzde 88 oldu. Üç büyük şehir içinde en yüksek getiriyi İzmir sağladı" dedi. DAP Yapı olarak İzmir'in geleceğine güvendiklerini ve yatırımlarının devam edeceğini söyledi. İzmir'in son dönemde yerli ve yabancı yatırımcının odağında olduğunu dile getiren Yılmaz, Ocak 2015 ile Ekim 2019 arasında, İzmir'de satılan konut sayısının 377 bin 477'yi bulduğunu kaydetti. Yılmaz, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun da bölgenin cazibesini artırdığını belirtti. İzmir'de konut sahibi olmak isteyen ve yatırım yapmak isteyenler için peşinatı kaldırdıan DAP Yapı, yüzde 0.79 faiz oranı ile 180 ay vade fırsatı sunuyor. Son 40 özel dairenin kaldığı DAP İzmir'de taksitler de 2.100 TL'den başlıyor. 31 ve 32 katlı iki bloktan meydana gelen proje, 707 konut ve ticari alanlardan oluşuyor. 450 milyon TL yatırımla hayata geçirilen DAP İzmir, kent manzarasına hakim konumuyla dikkat çekiyor.