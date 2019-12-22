KOBİ’lere 2 milyarlık yeni kaynak

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KOSGEBBaşkanı Cevahir Uzkurt, 2020'de KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Yerli ve milli üretimi gerçekleştirmek için bu yıl Stratejik Ürün Destek Programı'na başladıklarını ifade eden Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi. Uzkurt, ihracat yapmak isteyene de 300 bin liraya kadar destek verdiklerini aktardı.