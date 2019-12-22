Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık güncel altın fiyatları...

22 Aralık altın fiyatları hakkında detaylı bilgileri almak isteyenler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde anlık gelişmeleri öğrenebilir ve piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son rakamları görebilirsiniz. Dolar ve eurodan farklı olarak ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında altın gelmektedir. Düğünlerde de en çok satın alınan altın kuşkusuz çeyrek altın olarak karşımıza çıkmaktadır.

22 ARALIK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın son dönemde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın gözdesi gram altın oldu. Gram altın bugün 281,80 TL'den alınırken 281,86 TL'den satılıyor.