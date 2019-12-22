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Son Dakika | Gram ve çeyrek ne kadar oldu? 22 Aralık güncel altın fiyatları...

Ülkemizde en çok merak edilen konular arasında yer alan hakkında son dakika bilgileri oldukça yakından takip ediliyor. Hem kültürel hem de sosyolojik olarak altının, toplumumuzda yeri oldukça fazladır. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde , , yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın hakkında en detaylı bilgileri, son gelişmeleri ve uzman yorumlarını bulabilirsiniz. Son dönemde döviz ve altındaki yükseliş ilginin artmasına neden oldu.

Giriş Tarihi: 22.12.2019 10:09
Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık güncel altın fiyatları...

22 Aralık altın fiyatları hakkında detaylı bilgileri almak isteyenler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizde anlık gelişmeleri öğrenebilir ve piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son rakamları görebilirsiniz. Dolar ve eurodan farklı olarak ülkemizde en çok tercih edilen yatırım araçlarının başında altın gelmektedir. Düğünlerde de en çok satın alınan altın kuşkusuz çeyrek altın olarak karşımıza çıkmaktadır.

22 ARALIK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram altın son dönemde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın gözdesi gram altın oldu. Gram altın bugün 281,80 TL'den alınırken 281,86 TL'den satılıyor.

piyasalar
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Son Dakika | Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Aralık güncel altın fiyatları...
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